Razlog sredine nesreče prehitra vožnja

Poročali smo, da se je včeraj dopoldan na podravski avtocesti A4, pri počivališču Dravsko polje, v smeri proti Mariboru, zgodila prometna nesreča. S PU Maribor so danes sporočili podrobnosti nesreče, v kateri sta bila udeležena reševalno vozilo, ki ni bilo na nujni vožnji, in priklopno tovorno vozilo.

V prometni nesreči sta se oba voznika lahko telesno poškodovala, lahke telesne poškodbe pa je utrpel tudi 82-letni potnik v reševalnem vozilu. Vse tri so z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnico.

Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta A4 proti Mariboru zaprta do 13.17, ko so uspeli sprostiti en vozni pas, popolnoma pa so jo odprli ob 13.51.

"Policisti bodo vozniku reševalnega vozila izdali plačilni nalog," so še sporočili s PU Maribor.