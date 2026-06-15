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Črna kronika

Razstrelili bankomat v Bertokih, nastala velika materialna škoda

Bertoki, 15. 06. 2026 10.34 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Razstreljen Mercator v Bertokih

V zgodnjih jutranjih urah, okoli 2.55, je odjeknila eksplozija v Bertokih. Na kraj dogodka so prišli policisti, ki so ugotovili, da je bil razstreljen bankomat pred trgovino Mercator. Po prvih informacijah je na objektu nastala velika materialna škoda.

Na kraju dogodka so policisti, kriminalisti in bombni tehniki, ki opravljajo ogled in zbirajo obvestila, postavljene so blokadne točke. Podrobnosti o vzroku eksplozije in morebitnih storilcih za zdaj še niso znane.

Nedavno je v zgodnjih jutranjih urah tudi v Dekanih eksplodiral bankomat. Storilcem bankomata takrat ni uspelo odpreti, policija pa je nemudoma postavila blokadne točke in opravila ogled kraja, policisti in kriminalisti so začeli intenzivno zbirati obvestila.

Ali sta dogodka povezana, za zdaj ni mogoče potrditi. Več informacij naj bi bilo znanih po zaključku ogleda kraja in prvih ugotovitvah preiskovalcev.

mercator eksplozija bertoki policija

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KOMENTARJI2

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manga
15. 06. 2026 11.40
Ali bomo res morali uvažati policiste in kriminaliste iz tujine ?
Odgovori
0 0
chubba
15. 06. 2026 11.40
Vse Romunske mobitele, ki so vezani na bazne postaje v okolici pregledat in boste storilce gladko našli.
Odgovori
0 0
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