Razstrelili bankomat v Bertokih, nastala velika materialna škoda

Na kraju dogodka so policisti, kriminalisti in bombni tehniki, ki opravljajo ogled in zbirajo obvestila, postavljene so blokadne točke. Podrobnosti o vzroku eksplozije in morebitnih storilcih za zdaj še niso znane.

Nedavno je v zgodnjih jutranjih urah tudi v Dekanih eksplodiral bankomat. Storilcem bankomata takrat ni uspelo odpreti, policija pa je nemudoma postavila blokadne točke in opravila ogled kraja, policisti in kriminalisti so začeli intenzivno zbirati obvestila.

Ali sta dogodka povezana, za zdaj ni mogoče potrditi. Več informacij naj bi bilo znanih po zaključku ogleda kraja in prvih ugotovitvah preiskovalcev.