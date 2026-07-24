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Črna kronika

Razstrelili bankomat v Šentrupertu

Šentrupert, 24. 07. 2026 10.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Bankomat

Policiste so okoli 2.30 obvestili, da so neznani storilci v Šentrupertu na območju Policijske postaje Žalec razstrelili bankomat. Ogled kraja dejanja in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave Celje.

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Denar
FOTO: Shutterstock

Policija za zdaj še ne razkriva podrobnosti dogodka, med drugim ne, ali so storilci po eksploziji odnesli denar in kakšna škoda je nastala. Prav tako še ni znano, koliko oseb je bilo vpletenih v dejanje in na kakšen način so bankomat razstrelili.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije, ki bi lahko pripomogle k izsleditvi storilcev. O ugotovitvah bodo javnost obvestili po zaključku prvih preiskovalnih dejanj.

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