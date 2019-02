Na Gorenjskem se je prevrnil tovornjak, z njega pa zgrmela odpadna kovina

Gorenjski policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilno naloženega in zavarovanega tovora. V zadnjih dneh so namreč obravnavali že tri takšne primere, nazadnje se je prevrnil tovornjak s priklopnikom in naloženo odpadno kovino. K sreči ni bilo hujših posledic, je pa bil promet več ur oviran.

Zaradi prevrnjenega tovornjaka in razsutega tovora je bil promet več ur oviran. FOTO: PU Kranj V ponedeljek pozno popoldne se je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje v Podbrezjah prevrnilo tovorno vozilo s priklopnikom, ki je imelo naloženo odpadno kovino. Tovor se je razsul po travniku ob vozišču, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. V nesreči se je poškodoval potnik, ki je sedel poleg voznika v tovornjaku. Promet pa je bil več ur oviran. To je že tretji primer v zadnjih dneh, ko bi zaradi nepravilno naloženega tovora lahko nastale težje posledice za druge udeležence, opozarjajo gorenjski policisti. Prejšnji četrtek dopoldne se je podobna nesreča zgodila v Tržiču, ko je s tovornega vozila na cesto in pločnik zgrmela hlodovina. Isti dan zvečer pa je med prevozom po gorenjski avtocesti s prikolice padel nov pomivalni stroj. V Tržiču je s tovornega vozila na cesto zgrmela hlodovina, k sreči v tistem trenutku ni bilo v bližini drugih vozil ali pešcev. FOTO: PU Kranj K sreči v nobenem od teh primerov ni bilo hujših posledic. Bi pa lahko tovorno vozilo, razsuta hlodovina in večja količina odpadne kovine pod seboj pokopala človeka ali drugo vozilo. "Težje posledice pa bi najverjetneje nastale tudi v primeru trčenja vozila v gospodinjski aparat, ki se je zaradi malomarnosti voznika znašel na avtocesti," so poudarili na PU Kranj. Zato so policisti voznike pozvali, naj ustrezno poskrbijo za stvari, ki jih prevažajo.