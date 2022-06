Redar kolesarja po prepiru zvlekel na tla. Je prekoračil pooblastila?

Na drugem posnetku je videti, da sta na kraj nesreče s službenim vozilom prišla še dva redarja, skupaj so kolesarja obvladali in mu nadeli lisice.

Iz posnetka, ki so ga objavile Slovenske novice, je razvidno, da je redar obravnaval primer nepravilno parkiranega vozila, ki ga je pajek že naložil na vlečno vozilo. Na kraj dogodka se je pripeljal kolesar, ki se je z redarjem začel pregovarjati. Ko je kolesar želel odpeljati, ga je redar zaustavil in spravil na tla, kjer sta se prerivala, padlo je tudi nekaj udarcev. Redar je nato do prihoda ostalih redarjev kolesarja zadržal v sedečem položaju.

Na kraju so policisti ugotovili, da je mestni redar pri delu opravljal postopek z občanom, ko se je v postopek vmešal drugi občan, ki pa je kršil javni red in mir. Redar je v postopku uporabil tudi prisilna sredstva. Ob prihodu policistov na kraj dogodka njihovo posredovanje ni bilo potrebno, zato postopkov na kraju niso izvajali. Bodo pa naknadno preverili še posamezne okoliščine postopka in po ugotovljenih dejstvih izvedli ustrezne postopke, so še sporočili s PU Ljubljana.

O dogodku je bila obveščena Policijska uprava (PU) Ljubljana, kjer so potrdili, da so jih v sredo, nekaj po 8. uri, mestni redarji zaprosili za pomoč pri postopku z občanom na območju Šiške.

O podrobnostih dogodka smo povprašali tudi mestno redarstvo, a njihovih odgovorov še nismo prejeli.

Ob tem se porajajo vprašanja, ali je redar s svojim posredovanjem prekoračil svoja pooblastila. Kaj pravi zakon?

V okviru in v skladu s predpisi iz zakona in z občinskim programom varnosti iz 6. člena Zakona o občinskem redarstvu redar skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojen nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.

Kdaj lahko redar uporabi prisilna sredstva?

Občinski redar ima pri opravljanju nalog pooblastila za opozorilo, ustno odredbo, ugotavljanje identitete, varnostni pregled osebe, zaseg predmetov, zadržanje osebe in uporabo telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca. Slednja lahko uporabi, če se oseba upira zadržanju, zaradi odvrnitve napada ali zaradi preprečitve samopoškodbe osebe.

Če občinski redar ugotovi, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti ali na predlog, je dolžan v skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek, obvestiti policijo, je še določeno z Zakonom o občinskem redarstvu.

Redar o svojem delu pisno poroča vodji občinskega redarstva, ki na podlagi poročila oceni, ali je bilo ravnanje občinskega redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah sproži postopek za ugotavljanje odgovornosti.

Posameznik se lahko pritoži

Posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko v 30 dneh pritoži županu, ki zadevo prouči in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30 dneh pisno obvesti pritožnika, še piše v zakonu.

O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem postopku.