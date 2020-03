Rekorder med davčnimi dolžniki priznal krivdo ter dobil šest let in pol zaporne kazni

Po naših informacijah je nekdanji direktor podjetja Maxicom in eden največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji Zlatan Kudić priznal krivdo in dobil šest let in pol zaporne kazni. Kudić, ki so ga prijeli na silvestrovo, odhaja na predčasno prestajanje zaporne kazni. Tožilstvo mu je sicer očitalo davčno utajo, pranje denarja in uničenje poslovnih listin.

