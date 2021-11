Rekordna količina: finančna uprava zasegla 11 ton tobaka, namenjenega na črni trg

Tovornjak, ki je vozil v smeri Maribora, so ustavili v torek. Na njem je bilo naloženih 75 v folijo ovitih škatel, v njih pa rezan tobak. Skupaj kar 11 ton. "Gre za največji zaseg oziroma odkritje do sedaj, saj bi ob prodaji navedene količine tobaka na črnem trgu, kamor je bil tovor namenjen, državni proračun bil oškodovan za najmanj 1.800.000 evrov," so se pohvalili na finančni upravi (FURS). V omenjeni znesek so vštete tako trošarine kot tudi DDV. Zaseženo blago bo šlo v uničenje.

Tovornjak je sicer imel slovenske registrske oznake, upravljala pa sta ga tuja državljana brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma brez prijave v ustrezna zavarovanja, so še dodali. V nadzoru je bilo ugotovljenih kar deset kršitev različnih zakonskih določb, zaradi česar bodo uvedeni ustrezni prekrškovni postopki.