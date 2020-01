Rektor novogoriške univerze pijan povzročil prometno nesrečo

Po poročanju Primorskih novic je sredi junija lani rektor novogoriške univerze Danilo Zavrtanik, sicer redni profesor fizike in astrofizike, na cesti med Ajdovščino in Vipavo zapeljal na nasprotni pas in trčil v tovornjak (vozil ga je 27-letni Madžar), od koder ga je odbilo v obcestni jarek. Strokovni pregled je pokazal, da je vozil pijan. Izvedenka z ljubljanskega inštituta za sodno medicino je ugotovila, da je imel v času nesreče v organizmu kar 1,51 promila alkohola.