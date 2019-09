60 ljudi na zahtevnem terenu neuspešno iskalo pogrešanega Italijana

Pogrešanega so poleg idrijskih policistov in policistov gorske policijske enote iz treh policijskih uprav (PU Nova Gorica, PU Kranj, PU Ljubljana), iskali še gasilci iz PGD Vojsko, PGD Spodnja Idrija, PGD Idrija, vodniki reševalnih psov z reševalnim psi (Obala in Ljubljana), pripadniki GRS Tolmin in domačini. Skupno 60 ljudi, so sporočili z generalne policijske uprave.

Iskanje pogrešanega se je tudi v petek nadaljevalo s podrobnim pregledovanjem zahtevnega gozdnega terena na širšem območju, kjer je bil pogrešani nazadnje opažen in na območjih, ki jih je policija identificirala na podlagi informacij, ki jih je na dan izginotja v telefonskih pogovorih posredoval pogrešani italijanski državljan.

Poleg tega so policisti gorske policijske enote in pripadniki GRS Tolmin s pomočjo vrvne tehnike pregledali zahtevnejša območja, vključno z nekaterimi jamami oz. brezni (Snežna jama). Območja so bila pregledana večkrat in v različne smeri.

Policisti še niso obupali

Kljub vsem izvedenim aktivnostim policistov in vseh sodelujočih v obsežni petkovi iskalni akciji pogrešani italijanski državljan ni bil najden, iskanje pa je bilo začasno prekinjeno. Kljub tem pa Policija z aktivnostmi, da bi našli pogrešanega, nadaljuje. Pri iskanju so v preteklih dneh sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so veliko gozdno območje pregledovali tudi s pomočjo brezpilotnega zrakoplova. "Pri tem velja tudi poudariti, da je na zahtevnem območju v okolici Vojskega tudi precej nevarnosti za vse, ki so sodelovali v tej iskalni akciji in so morali biti pri opravljanju nalog zelo previdni," so sporočili z GPU.

V tem trenutku potekajo tudi druge aktivnosti, s katerimi si policija želi pridobiti čim več koristnih informacij s ciljem, da bi našli pogrešano osebo. S policije so sporočili, da bo opravljen ponovni razgovor s prijateljema pogrešanega, ki sta bila minulo sredo skupaj s pogrešanim na območju Vojskega.

Tako kot doslej pomoč na omenjeni lokaciji policistom nudijo tudi lovci in domačini, ki zelo dobro poznajo tamkajšnji zahteven teren, sledi tudi analiza dosedanjega poteka iskalne akcije in preiskanega območja. Pri tem so v veliko pomoč tudi posnetki drona, vključno s posnetki termovizije, s katerim je bilo pregledano širše območje.