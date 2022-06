Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanega planinca

49-letni Boštjan Mlakar iz Žirov naj bi v nedeljo odšel na turo v gore na širšem območju Vršiča. Ni znano, kaj je imel oblečeno, običajno pa je bil za v gore oblečen v sive pohodne hlače, ki segajo do kolen. Pogrešani se je odpravil v gore na širšem območju Vršiča, in sicer po grebenu od Male Mojstrovke proti Travniku in Šitom. Obut je v nizke rjave pohodne čevlje, s sabo ima tudi rdeč ali moder nahrbtnik.

Pogrešanega včeraj niso našli

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je včeraj ob 11.48 uri pod vodstvom Policije pričelo iskanje pogrešanega planinca na območju Male Mojstrovke v občini Kranjska Gora. Posredovali so reševalci GRS Bohinj in helikopter LPE. Pogrešane osebe niso našli. Z iskanjem pogrešanega planinca so nadaljevali reševalci GRS Bohinj na območju pobočja Špička v občini Bovec. Ob 17.26 je poletel helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah. Na območje je prepeljal 16 reševalcev GRS Bovec in opravil prelet. Reševalci GRS Bovec so pregledovali določene predele med Vršičem in zavetiščem pod Špičkom. Pogrešanega niso našli.

V torek ob 7.30 so pričeli z nadaljevanjem iskanja pogrešene osebe z helikopterjem LPE. Posredujejo reševalci GRS Bohinj in Kranjska Gora, skupaj 16 reševalcev in reševalec GRS Tržič, ki nudi pomoč z dronom, še poroča Uprava za zaščito in reševanje.