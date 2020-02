Reševalcu iz vode zvišali sprva nizko kazen za posilstvo 17-letnice

Pred skoraj petimi leti so trije storilci na portoroški plaži posilili 17-letnico. Koprsko višje sodišče je zvišalo kazen za reševalca iz vode, ki je skupaj s še dvema storilcema (tretji je ostal neznan, čeprav so našli tudi njegov DNK) junija 2015 posilil dekle, piše Dnevnik.

Kolega Koprčana, ki prihaja iz Štajerske, je posilstvo takoj priznal in bil obsojen na 17 mesecev zapora, medtem ko je prvi vztrajal pri nedolžnosti in bil sprva obsojen na dve leti zapora. Lani so mu na višjem sodišču kazen zvišali na tri leta, ker je bil na prvi stopnji obsojen na kazen, ki je bila celo pod zakonsko predvidenim minimumom. Na okrožnem sodišču so uporabili omilitvena določila, ki omogočajo izrek kazni pod spodnjo predpisano mejo – tako so se odločili, ker "posiljevalec žrtve ni poškodoval in ker je posilstvo trajalo relativno kratko". Za kaznivo dejanje posilstva je predpisana kazen od enega do 10 let zapora, če posilstvo zagreši več oseb zapored, kot je bilo v portoroškem primeru, pa od treh do 15 let zapora.