Reševalec na motorju težje poškodovan v prometni nesreči

Prvi se je v nesreči težje poškodoval, so sporočili iz UKC Ljubljana. "Okoli 8.30 je bil naš sodelavec motorist reševalec na nujni vožnji udeležen v prometni nesreči, ko je hitel na pomoč v nesreči poškodovanemu motoristu. Po trenutnih podatkih je težje poškodovan, vendar stabilen in ostaja na zdravljenju v UKC Ljubljana," so zapisali na Twitterju.

Po nesreči reševalca na motorju so na reševalni postaji UKC Ljubljana sklicali krajšo tiskovno konferenco.

S svojim kolegom, ki je bil v prometni nesreči poškodovan, so že govorili, obenem pa opozarjajo, da gre za reševalce na motorju, ki so med najbolj ogroženimi v prometu, zato prosi voznike, da so bolj pozorni in pazljivi, ko opazijo reševalno vozilo na nujni vožnji. "To je ena najbolj stresnih stvari, ki se zgodijo v tem poklicu, ko moraš oskrbeti kolega reševalca ali svojce, zato so ekipi, ki je bila na kraju nesreče, priskrbeli tudi zaupnike, s katerimi so lahko opravili razgovore," je še povedal vodja reševalne postaje UKC Ljubljana Janez Kramar.