Reševalec poškodoval voznico in njena otroka: napačno je prehiteval

Med Robičem in Kobaridom je prišlo do prometnega trčenja med 61-letnim voznikom reševalnega vozila na intervencijski vožnji, ki je nepravilno prehiteval, ter 35-letno voznico osebnega avtomobila. Voznica in njena 7- in 9-letna otroka, ki sta bila sopotnika v njenem vozilu, so utrpeli lahke telesne poškodbe.