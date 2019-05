Reševali Britanko, ki se je kljub narasli Soči spustila s kajakom

Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, so jih okoli 13. ure obvestili o nesreči kajakaša na vstopno izstopnem/ mestu za kajakaše in raftarje blizu naselja Srpenica na Bovškem.

Kajakašico močan rečni tok obrnil z glavo navzdol

Po prvih podatkih je šest kajakašev, državljanov Velike Britanije v lastni režiji s kajaki vstopilo na vstopilo na vstopnem/izstopnem mestu za kajakaše in raftarje Srpenica 1 in se nato spustili in nadaljevali s plovbo po reki Soči proti drugemu vstopnemu mestu za kajakaše.

V bližini drugega vstopnega mesta je kajakašico, ki je bila tretja v skupini tujih kajakašev, med plovbo močan rečni tok obrnil z glavo navzdol. Britanska državljanka je iz kajaka izplavala, omenjeno plovilo pa je odneslo po reku Soči naprej v smeri naselja Trnovo ob Soči.

Zagozdila se je za drevo, vodni tok narasle Soče jo je odnesel naprej

Pri tem se je kajakašica ujela oziroma zagozdila za drevo, drugi kajakaši pa so jo skušali rešiti, vendar jim to ni uspelo. Močan vodni tok narasle reke Soče je Britanko odnesel naprej.

Kasneje se ji je uspelo rešiti iz reke Soče in izplavati do brežine, nato pa se je vrnila po nasprotnem bregu reke Soče proti vstopnemu mestu Srpenica 2. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi bovški gasilci, reševalci GRS Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin. Teža morebitnih telesnih poškodb se še ugotavlja, kot so sporočili, Bovški policisti nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil.