Reševali državljana Turčije, izgubila sta se na poti proti Avstriji

Včeraj smo poročali o reševalni akciji na pobočju Javorji v občini Kranjska Gora, kjer sta obtičala dva tuja državljana. Reševalna akcija je trajala več ur, onemogla in podhlajena planinca so rešili in prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Tujca sta včeraj koli 11. ure pod Hruškim vrhom klicala na pomoč, zato je helikopter policista in reševalca prepeljal na Hruški vrh, od koder se je iskalno reševalna akcija nadaljevala peš na klasičen način. Peš so pregledali tudi zelo nevarno brezpotje, ki vodi od Hruškega vrha proti slapu Presušnik (graben poteka nad predorom Karavanke) in Hrušici, kjer so odkrili sledi hoje dveh oseb. Sledi so vodile od višine okoli 1700 metrov do okoli 1400 metrov nadmorske višine, kjer so se ponovno začele vzpenjati nazaj proti pobočju Javorji nad Mojstrano. Reševalci so nekaj pred 16. uro tam našli oba. Bila sta pomanjkljivo opremljena, oblečena in obuta.