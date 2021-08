Reševali tri planince, ki so se izgubili zaradi slabega vremena

Včerajšnji dan so spremljale številne plohe in nevihte, v hribih se je močno ohladilo. Nestanovitno vreme v gorah je poleti nekaj običajnega, kar je treba upoštevati pri načrtovanju ture. Sicer nas lahko hitro doleti podobno, kot je včeraj tri planince. Odpravili so se na Stol, najvišji vrh Karavank, visok 2236 metrov, ga dosegli, a se pri sestopu zaradi slabega, meglenega in deževnega vremena izgubili. "Glede na vremensko napoved bi lahko računali na poslabšanje razmer. Zato, četudi je do vrha samo še 100 ali 200 metrov in če vidite, da so razmere slabe, vzpona ne nadaljujte, ker gre pri 'grdem' vremenu v gorah situacija lahko v trenutku iz slabe na še slabšo in na koncu na kritično raven, ki je lahko tudi usodna," so opozorili s Policijske uprave (PU) Kranj, ki so nam posredovali informacijo o izgubljenih planincih.