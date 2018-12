Reševalka na nujni vožnji peljala skozi rdečo luč in trčila v drugega voznika

Ljubljanski policisti so bili okoli 12.45 obveščeni o prometni nesreči v križišču Vilharjeve in Topniške ulice, v kateri je bilo udeleženo reševalno vozilo.

Po do sedaj zbranih obvestilih in z ogledom kraja prometne nesreče so ugotovili, da je voznica (reševalka) vozila reševalno vozilo znamke Nissan na nujni vožnji s prižganimi modrimi, rotacijskimi lučmi in vključeno sireno, po desnem prometnem pasu za vožnjo naravnost Šmartinske ceste iz smeri Bolgarske ulice proti Linhartovi cesti. V križišču s Topniško ulico je pri rdeči luči na semaforju zapeljala skozi križišče in pri tem trčila v voznika osebnega vozila Ford, ki je tedaj pripeljal po prometnem pasu za vožnjo naravnost Šmartinske ceste, iz smeri Kolinske ulice, z njene desne strani in je v križišču s Topniško ulico vozil naravnost proti Vilharjevi cesti. Po trčenju je vozilo Ford odbilo v desno, kjer je trčil v drog javne razsvetljave ob levi strani Topniške ulice.

Voznika in potnici v obeh vozilih so se v nesreči lahko telesno poškodovali in so jih z reševalnimi vozili odpeljali v UKC Ljubljana. Voznika sta opravila alkotest, ki pri nobenemu od njiju ni zaznal prisotnosti alkohola v izdihanem zraku.

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper voznico izvedli ustrezen ukrep, so sporočili s PU Ljubljana.