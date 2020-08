Reševanje s helikopterjem: gozdarju na glavo padla večja veja

Nesreča se je pripetila v ponedeljek popoldne, približno 5 kilometrov od Sužiške planine. Sodelavec poškodovanega 22-letnika je nemudoma poklical reševalno službo in zaprosil za reševanje. Ker je bil dostop do kraja nesreče zelo zahteven, cesta pa v zelo slabem stanju so gorski reševalci aktivirali dežurno ekipo za reševanje v gorah s helikopterjem LPE. Kljub temu so se proti kraju nesreče reševalci odpravili tudi z vozili.

"Približno 5 km pred krajem nesreče je bila cesta zaradi betoniranja zaprta. Dostop do kraja nam je skrajšal sodelavec poškodovanega, ki je z druge strani zapore dvakrat prišel po nas," so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije. Poškodovanega so na kraju nesreče hitro oskrbeli in imobilizirali na zajemalna nosila, nato pa ga je posadka helikopterja v reševalni vreči z elektromotornim vitlom dvignila v plovilo ter nemudoma prepeljala v ljubljanski UKC.