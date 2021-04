Uspešna zahtevna reševalna akcija padalca, ki je strmoglavil na strmem pobočju

Kot so sporočili s PU Kranj, je včeraj potekala zahtevna akcija, v kateri so reševali padalca, ki je strmoglavil med letom na zelo zahtevnem in strmem terenu na pobočju Lukenjskega grabna.

Intervencijo so vodili kranjski gorski reševalci, sodeloval je tudi helikopter: "V težkem reševanju je šlo za kombinacijo klasičnega in helikopterskega reševanja, pri katerem so morali najprej locirati in zavarovati padalca, potem pa ga v zahtevnih okoliščinah še rešiti, padalec se je v nesreči telesno poškodoval, odpeljali so ga v bolnišnico." Kranjski reševalci so ponesrečenemu padalcu zaželeli uspešno okrevanje.