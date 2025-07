Na območju Triglava našli pogrešanega Poljaka: med sestopanjem padel v globino

Takoj ko so na Policijski upravi (PU) Kranj v petek prejeli obvestilo o pogrešanem pohodniku na območju Triglava, so stekle intenzivne aktivnosti policije za izsleditev pogrešanega 34-letnega državljana Poljske.

Kot so poudarili na PU Kranj, so iskanje pogrešanega že v petek in nato tudi v soboto močno oteževali izredno neugodni in težki vremenski pogoji. "Ti so vztrajali vse do poznega sobotnega popoldneva, ko se je vreme za kratek čas nekoliko izboljšalo. 'Vremensko okno' je posadka helikopterja Letalske policijske enote s policistom gorske enote in gorskim reševalcem GRS Mojstrana izkoristila in v zahtevnih razmerah izvedla hitro in učinkovito iskanje iz zraka, v katerem je bil pogrešani lociran in v nadaljevanju njegovo truplo dvignjeno v helikopter ter prepeljano v dolino," so zapisali.