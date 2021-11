Policijski helikopter s pomočjo termovizije iz tolmuna ferate rešil žensko

V iskalni akciji so sodelovali kranjskogorski gorski reševalci in gorska policijska enota z ekipo policistov iz Policijske postaje Kranjska Gora.

Ženska je med spuščanjem po ferati zdrsnila in po padcu poškodovana oblezala v tolmunu v vpadnici ferate. Bila je povsem brez opreme za tovrstni plezalni objekt. Tudi sicer so ferate namenjene vzpenjanju in ne sestopanju. "V kolikor bi ženska ta del, kjer je zdrsnila, premagala, bi jo čakal se težji del in kot kaže, bi bilo reševanje potrebno v vsakem primeru. Ljudje naj se ne takih podvigov ne lotevajo tako neresno in nepripravljeni, ker s tem tvegajo svoje življenje," opozarjajo na PU Kranj.

"Hvala ekipam za sodelovanje in pomoč. Brez takega sodelovanja, profesionalnosti ekip in razpoložljive opreme, bi bil razplet lahko drugačen," so še sporočili kranjski policisti.