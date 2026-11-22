Včeraj malo po osmi uri zvečer so bili reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bohinj obveščeni, da se je na območju planine Spodnja Grintovica v občini Bohinj izgubila tuja planinka. Kot so pojasnili, se je pohodnica na pot od Bohinjskega jezera proti Vodnikovemu domu odpravila precej pozno. Nekje na polovici poti sta jo zmedla signal GPS in izguba orientacije, zato je začela tavati v krogu. Pri tem je ubrala napačno smer in zašla na strmo pobočje, polno skalnih skokov, ki se je končalo v težko prehodnem grabnu.
Med zdrsom jo je na srečo ustavilo drevo, zato se je nesreča končala brez poškodb. Reševalci so se do nje najprej prebili prek planine Spodnja Grintovica. Na zahtevnem terenu so jo našli s pomočjo svetilke, jo primerno zaščitili pred mrazom in jo s pomočjo vrvi varno spravili nazaj na planinsko pot. Nato so jo peš pospremili v dolino.
Ob tem so v GRS Bohinj znova opozorili na pomen pravočasnega načrtovanja ture in dobre orientacije, zlasti v obdobju, ko so dnevi vse krajši, noč pa pohodnike ujame hitreje. Če na poti izgubimo markacijo, svetujejo, da se najprej umirimo, premislimo ter se, dokler je to še varno mogoče, vrnemo po poti, po kateri smo prišli.
"Če nekaj ne deluje kot pot, ponavadi to ni," so še posvarili in pohodnicam ter pohodnikom zaželeli srečno pot.
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