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Črna kronika

Rezervna policista pogasila goreče vozilo in preprečila večjo škodo

Celje, 03. 08. 2026 10.53 pred 7 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ogenj

Rezervna policista Policijske postaje Šmarje pri Jelšah sta v soboto zvečer med patruljo v Sodni vasi opazila goreče vozilo. Z gasilnim aparatom iz službenega vozila sta požar hitro pogasila in s tem preprečila, da bi se ogenj še bolj razširil.

Iz PU Celje so sporočili, da sta v soboto zvečer rezervna policista PP Šmarje pri Jelšah v Sodni vasi naletela na vozilo, ki je zagorelo. Policista sta takoj ukrepala in požar pogasila z gasilnim aparatom, ki sta ga imela v svojem vozilu.

Kljub hitremu posredovanju je ogenj na vozilu povzročil za okoli 2500 evrov materialne škode.

Celjski policisti so poleg tega obravnavali še več drugih kaznivih dejanj. V noči s sobote na nedeljo so neznani storilci na parkirišču Jenkove ulice v Velenju poškodovali osebno vozilo. Prebodli so dve pnevmatiki in razbili zadnje steklo, s čimer so lastniku povzročili približno 3000 evrov škode.

Razbito steklo na avtomobilu. Slika je simbolična.
Razbito steklo na avtomobilu. Slika je simbolična.
FOTO: Shutterstock

Na parkirišču podjetja v Slovenskih Konjicah je neznani storilec iz rezervoarja tovornega vozila ukradel okoli 500 litrov nafte. Z vozila je odtujil še blatnike, iz sosednjega vozila pa dvigalko, verige pogonskih koles in nekaj orodja.

V Gaberkah je neznani storilec poškodoval dvižno streho avtodoma.

policija požar vozila PU Celje Sodna vas
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96bimBo
03. 08. 2026 20.47
Pomožna policista...
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