Rezervna policista pogasila goreče vozilo in preprečila večjo škodo

Iz PU Celje so sporočili, da sta v soboto zvečer rezervna policista PP Šmarje pri Jelšah v Sodni vasi naletela na vozilo, ki je zagorelo. Policista sta takoj ukrepala in požar pogasila z gasilnim aparatom, ki sta ga imela v svojem vozilu.

Kljub hitremu posredovanju je ogenj na vozilu povzročil za okoli 2500 evrov materialne škode.

Celjski policisti so poleg tega obravnavali še več drugih kaznivih dejanj. V noči s sobote na nedeljo so neznani storilci na parkirišču Jenkove ulice v Velenju poškodovali osebno vozilo. Prebodli so dve pnevmatiki in razbili zadnje steklo, s čimer so lastniku povzročili približno 3000 evrov škode.