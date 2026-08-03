Rezervna policista pogasila goreče vozilo in preprečila večjo škodo

Iz PU Celje so sporočili, da sta v soboto zvečer rezervna policista PP Šmarje pri Jelšah v Sodni vasi naletela na vozilo, ki je zagorelo. Policista sta takoj ukrepala in požar pogasila z gasilnim aparatom, ki sta ga imela v svojem vozilu.
Kljub hitremu posredovanju je ogenj na vozilu povzročil za okoli 2500 evrov materialne škode.
Celjski policisti so poleg tega obravnavali še več drugih kaznivih dejanj. V noči s sobote na nedeljo so neznani storilci na parkirišču Jenkove ulice v Velenju poškodovali osebno vozilo. Prebodli so dve pnevmatiki in razbili zadnje steklo, s čimer so lastniku povzročili približno 3000 evrov škode.
Na parkirišču podjetja v Slovenskih Konjicah je neznani storilec iz rezervoarja tovornega vozila ukradel okoli 500 litrov nafte. Z vozila je odtujil še blatnike, iz sosednjega vozila pa dvigalko, verige pogonskih koles in nekaj orodja.
V Gaberkah je neznani storilec poškodoval dvižno streho avtodoma.
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