Robertu Pevcu 20 let zapora za umor žene in nasilje v družini

Na slovenjgraškem sodišču je bil danes za to zadevo razpisan predobravnavni narok, na katerem je nato okrožna državna tožilka Branka Brinar predstavila pred tem sklenjen sporazum o priznanju krivde, sodišče pa je vsebini sporazuma sledilo v izreku kazni.

Usodni dogodek se je zgodil sedmega maja letos, ko je Robert Pevec kljub izrečeni prepovedi približevanja prišel v hišo v Dravogradu, v kateri je bila njegova 33-letna žena. Ta je zaradi posledic fizičnega napada in davljenja naslednje jutro umrla v slovenjgraški bolnišnici. Kot izhaja iz sklenjenega sporazuma in izrečene sodbe, je bil razlog za napad hudo ljubosumje, saj se je Pevčeva žena od njega želela ločiti.

Za kaznivo dejanje umora v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti je sodišče Robertu Pevcu, ki je v priporu od sedmega maja letos, izreklo kazen zapora v višini 19 let in pol, za kaznivo dejanje nasilja v družini v mesecih pred tragičnim dogodkom pa eno leto zaporne kazni. Skupno mu je bila nato izrečena enotna kazen 20 let zapora.

Pevec je danes pred sodiščem dejanje iskreno obžaloval in dejal, da ve, da ni opravičila za to, kar je storil, ter da mu je žal za vse trpljenje, ki ga je povzročili družini pokojne in še posebej njunima otrokoma.