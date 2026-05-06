Robotsko kosilnico odnesel mimo blagajne, zaposlenim zagrozil s pretepom

Ljubljanski policisti so okoli 15. ure posredovali v eni izmed trgovin na Dolenjski cesti, v kateri je storilec vzel robotsko kosilnico in jo želel brez plačila odnesti mimo blagajne.

Dejanje so skušali preprečiti zaposleni, ki jim je osumljeni zagrozil s pretepom in nato zbežal iz trgovine, kjer je ukradeni predmet odvrgel.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa so kmalu po prijavi na podlagi podanega opisa prijeli 28-letnega moškega in mu odvzeli prostost.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.