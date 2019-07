Rokometaš Okleščen med študentskim delom na banki upokojencem z računov kradel denar

Okrajno sodišče v Novem mestu je Okleščna maja letos spoznalo za krivega kaznivega dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja in treh kaznivih dejanj ponarejanja listin.

Okleščen je od 7. februarja do 31. avgusta 2018 kot študent delal v poslovalnicah Delavske hranilnice v Novem mestu. V zvezi s svojim delom je bil pooblaščen tudi za dostop do računov komitentov.

Sodišče mu je za nadaljevano kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po prvem odstavku 209. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) izreklo pogojno kazen 10 mesecev zapora, za tri kazniva dejanja ponarejanja listin po prvem odstavku 251. člena KZ-1 pa skupno tri mesece zapora. Sodišče mu je nato določilo enotno kazen enega leta zapora, ki pa se ne bo izrekla, če v obdobju dveh let ne stori novega kaznivega dejanja. Sodba je že pravnomočna.

Okleščna smo sicer želeli prositi za komentar, a se na naše klice ne odziva. Za krajo pa so danes izvedeli tudi v njegovem nekdanjem rokometnem klubu MRK Krka. "Vedeli smo, da je delal na banki in nato prenehal. Govorilo se je sicer, da so bile tam nekakšne težave, a nismo poizvedovali, kaj natančno se je zgodilo," je za 24ur.com dejal sekretar kluba Gregor Šuštaršič. "Presenečeni smo, v klubu tega nikakor ne podpiramo. Konec koncev pa je Grega otrok naše šole, ni nam vseeno zanj. Želimo mu, da bi našel izhod iz težav," so še dodali v klubu.

Od 1. julija ima Okleščen sicer pogodbo z Rokometnim klubom (RK) Gorenje Velenje. "Pred tem je imel podpisano pogodbo s Celjem Pivovarna Laško, a smo v našem klubu dobili priložnost, da ga dobimo, in to smo izkoristili. On je ena od petih okrepitev, ki smo jih pripeljali v klub, in nanj resno računamo," pa nam je dejal Janez Gams, ki opravlja funkcijo direktorja velenjskega kluba. Glede Okleščnove sodbe je bil obveščen danes, iz drugega medija, a kot dodaja, nima podrobnejših podatkov. "Govoril sem z njim, priznal je, da se je to zgodilo, ni pa vedel, da je v sodnem postopku, in se ni pritožil. Narejeno škodo bo plačal. V klubu bo o tem razpravljal upravni odbor kluba in odločitev uprave bomo spoštovali. Do sedaj še nisem imel takšnega primera, verjamem pa, da bomo to rešili. Moje stališče je, da je bolje kot pribijanja na križ, pokazati pravo pot naprej."

Kdo je Grega Okleščen?

Grega Okleščen je rokometno pot začel v novomeškem rokometnem klubu MRK Krka. Za omenjeni klub je igral v vseh mlajših kategorijah, v dresu prve ekipe je prvič zaigral v sezoni 2011/12 in njihov dres nosil do marca letos. Od takrat je za člansko vrsto kluba iz Novega mesta dosegel 587 zadetkov. S soigralci je ob pričetku letošnje sezone postal slovenski superpokalni prvak.