icon-expand Romunski voznik FOTO: Policija Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj popoldne na avtocesti med Lopato in Celjem ustavili romunskega voznika osebnega vozila, ki je imel na priklopnem vozilu neprimerno naloženih več kosov pohištva, so sporočili iz PU Celje. Zaradi nepravilno naloženega tovora so priklopno vozilo izločili iz prometa, romunskemu vozniku pa na kraju izrekli globo.