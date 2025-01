Romun po hitri cesti vozil z več kot 200 kilometri na uro

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v petek, 24. januarja, ob 19.12, na odseku hitre ceste med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo ustavili in obravnavali prehitrega tujega voznika osebnega avtomobila znamke BMW zaradi znatne prekoračitve hitrosti vožnje. 24-letnemu Romunu so izmerili hitrost kar 202 kilometra na uro.

Ob tem na Policiji opozarjajo, da je neprilagojena hitrost oziroma prekoračitev hitrosti tako v Evropi kot tudi na slovenskih cestah še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. "Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in ustrezno ter varno reagiramo."

Policija zato voznike poziva, da prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam in svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti! "Bodimo odgovorni, vključimo varnostne ukrepe v svoje vozniške navade, vozimo spoštljivo, previdno in strpno. Življenje je najdragocenejša stvar, ki jo imamo, varujmo ga."