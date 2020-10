Romun po pomurski avtocesti s skoraj 200 km na uro

Včeraj med 11. in 18. uro so policisti na pomurski avtocesti izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji Pegaz. V 55 primerih so ukrepali zoper voznike, ki so prekoračili dovoljene hitrosti. Najvišja izmerjena hitrost je bila 199 km/h, ki je bila ob 13.40 uri izmerjena izven naselja Gančani v smeri naselja Turnišče. Vozniku osebnega avtomobila, 43-letnem državljanu Romunije, ki je vozil osebni avtomobil znamke Audi Q8, je bila izstavljena globa 600 evrov in izrečenih devet kazenskih točk.

Med nadzorom je bilo ugotovljenih še 12 kršitev zaradi pretežkega tovora na vozilu in sedem drugih kršitev. Policisti so nadzor opravili skupaj s predstavniki Fursaa in Darsa.