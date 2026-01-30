Naslovnica
Črna kronika

Romun po slovenski avtocesti vozil v Franciji ukraden avtomobil

Murska Sobota, 30. 01. 2026 11.12 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Ukradeno vozilo

Z ukradenim vozilom, vrednim 15.000 evrov, je po avtocesti vozil proti Madžarski, ko so ga ustavili policisti. Ob pregledu so ugotovili, da je bilo vozilo, za volanom katerega je sedel romunski državljan, avgusta lani odtujeno v Franciji. Vozilo so zasegli, zoper voznika pa bodo podali kazensko ovadbo.

Murskosoboški policisti so v minulem tednu na avtocesti A5 zaustavili in kontrolirali avtomobil, ki je vozil proti Madžarski. Kot so sporočili, so bile na Toyoti nameščene francoske registrske tablice, za volanom pa je sedel državljan Romunije.

"Pri podrobnejši kontroli vozila in listin je bilo ugotovljeno, da je bilo le-to avgusta lani odtujeno v Franciji," so sporočili z murskosoboške policijske uprave. Kot so dodali, so policisti vozilo zasegli, v nadaljevanju pa ga bodo vrnili lastniku.

Zoper voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Vrednost vozila je okrog 15.000 evrov.

policija ukradeno vozilo murska sobota

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ud lete.
30. 01. 2026 13.16
Romun ali romunski državljan? Nikakor ni isto.
Odgovori
0 0
Nikdar več
30. 01. 2026 12.19
Morda ga je celo redno servisiral.... :-)
Odgovori
+3
3 0
Komentator aligator
30. 01. 2026 11.59
Pri pregledovanju vinjet se vidi koliko je lažnih tablic.Veliko teh vozil pa je tudi ukradenih.
Odgovori
+2
2 0
March
30. 01. 2026 11.35
Tujci skrbijo za svojo varnost, ne za našo....niste vedeli tega? 🤔
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
