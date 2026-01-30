Romun po slovenski avtocesti vozil v Franciji ukraden avtomobil

Murskosoboški policisti so v minulem tednu na avtocesti A5 zaustavili in kontrolirali avtomobil, ki je vozil proti Madžarski. Kot so sporočili, so bile na Toyoti nameščene francoske registrske tablice, za volanom pa je sedel državljan Romunije.

"Pri podrobnejši kontroli vozila in listin je bilo ugotovljeno, da je bilo le-to avgusta lani odtujeno v Franciji," so sporočili z murskosoboške policijske uprave. Kot so dodali, so policisti vozilo zasegli, v nadaljevanju pa ga bodo vrnili lastniku.

Zoper voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Vrednost vozila je okrog 15.000 evrov.