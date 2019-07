Romun po tleh bencinske črpalke s prižgano cigareto polival gorivo

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, so 24.7.2019 okoli 20. ure na območju Lendave, obravnavali 53-letnega voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk, sicer romunskega državljana, za katerega se je kasneje izkazalo, da vozi kombinirano vozilo, ki je v schengenskem informacijskem sistemu zabeleženo kot ukradeno. Vozilo so mu zasegli.

Nedostojno se je vedel do policistov, kasneje pa po tleh bencinske črpalke polival gorivo

Danes v jutranjih urah je ta isti državljan Romunije v Dolgi vasi na javnem kraju kršil javni red in mir ter se nedostojno vedel do policistov, kasneje pa je po bencinski črpalki hodil s prižgano cigareto in polival po tleh gorivo iz črpalke. Policisti PP Lendava so mu odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Zaradi kršitve javnega reda in miru ter nedostojnega vedenja do policistov mu je bil izdan tudi plačilni nalog.