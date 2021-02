Romun pod vplivom drog divjal po primorki

31-letni Romun je divjal po primorski avtocesti. Ustavili so ga policisti, ki so med postopkom ugotovili, da voznik vozi pod vplivom drog, prav tako so pri njemu zasegli nekaj prepovedane droge. Sodnik za prekrške mu je izrekel 1200 evrov kazni.

V nedeljo, okoli 9. ure so ljubljanski policisti na primorski avtocesti zaradi prekoračene hitrosti ustavili voznika osebnega vozila znamke BMW. Policisti so opravili postopek z 31-letnim romunskim voznikom, pri katerem je bil pozitiven hitri test za ugotavljanje vožnje pod vplivom drog. V nadaljevanju je voznik odklonil strokovni pregled. Prav tako mu je bila v postopku zasežena manjša količina prepovedne droge. Tujec je bil priveden k sodniku za prekrške, ki mu je izrekel 1200 evrov globe. icon-expand