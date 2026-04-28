Črna kronika

Romun prevažal 70 tisočakov vreden ukraden BMW, zasačili so ga policisti

Murska Sobota, 28. 04. 2026 08.48 pred 49 minutami 1 min branja 21

Avtor:
Ti.Š.
Ukraden BMW

Murskosoboški policisti so na pomurski avtocesti odkrili ukradeno vozilo znamke BMW. Avtomobil je bil naložen na priklopno vozilo.

Ukraden BMW
Ukraden BMW
FOTO: PU Murska Sobota

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so na pomurski avtocesti v Pincah minuli konec tedna odkrili ukradeno vozilo znamke BMW, tip I5. Vozilo je bilo naloženo na priklopno vozilo v skupini vozil, ki jih je prevažal državljan Romunije.

Ukraden BMW
Ukraden BMW
FOTO: PU Murska Sobota

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota, vrednost ukradenega BMW-ja znaša 70.000 evrov.

Zoper državljana Romunije bodo podali kazensko ovadbo na pristijno državno tožilstvo.

Policija BMW avtocesta kraja

16-letnika ukleščil traktor, na delu požigalec, Ljubljančan pod vplivom drog ogrožal voznike

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Givmi5
28. 04. 2026 09.37
Zgleda, da imajo iste gene, kot ROMuni .
Odgovori
0 0
supplement
28. 04. 2026 09.33
kot drogo ko zasežejo,in rečejo vrednost za 1kg kokaina 200.000€,ko pa ga začnejo prodajat na ulici si v minusu da boli glava ,seveda če ne kozumiraš lahko kakšen evrček ostane,pahahahahahah
Odgovori
+1
1 0
IskraLJ
28. 04. 2026 09.30
70.000 eur?? Realno kupljen za 30, prodan pa bi bil za 35.
Odgovori
+1
1 0
roten
28. 04. 2026 09.27
Tip nima pojma on samo vozi
Odgovori
0 0
Lens
28. 04. 2026 09.24
Po članku sodeč je državljan Romunije "prevažal" skupino vozil?
Odgovori
0 0
kladivo
28. 04. 2026 09.33
Ne se sekirat v clanku je toliko napak da vrjetno avtor ne bi izdelal drugega razreda nic novega
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
28. 04. 2026 09.12
Zanimivi komentarji, ko gre za drzavljane clanic EU ...
Odgovori
+3
3 0
Lark
28. 04. 2026 09.33
Sej na Dolenjskem so tudi "državljani EU", pa nimajo ravno EU obnašanja..
Odgovori
0 0
Victoria13
28. 04. 2026 09.10
EU je raj za kriminalce vseh vrst...prostor pretok blaga in oseb dela čudeže!!!
Odgovori
+6
7 1
seter73
28. 04. 2026 09.10
i5 ima kot ostali EV gps in tocno lokacijo kje se ti avto nahaja in kaksno je njegovo stanje, (donet, poraba, odklenjen/zaklenjen..), tako da ne zvalite prevec policaje ki so binglali nekje na kufetu in dobili prijavo lastnika oz druge policije kje je avto
Odgovori
-4
0 4
Lens
28. 04. 2026 09.21
Vsak pravi avtomobilski tat takoj onemogoči gos sledenje, saj ni s hruške padel!
Odgovori
+7
7 0
kokicas
28. 04. 2026 09.06
To jim je v nacionalni krvi da vsi kradejo po evropi. Zato vsak kombi preverit.
Odgovori
+14
15 1
MasteRbee
28. 04. 2026 09.06
Da ne boste gledal preveč z viška. Romunija je po potrošnji na prebivalci v SKM (dober kazalnik) že pred Slovenijo!
Odgovori
-3
4 7
Lenart Čaubi
28. 04. 2026 09.17
Kar v Romuniji naj trošijo ne potrebujemo bankomat turistov.
Odgovori
+5
5 0
proofreader
28. 04. 2026 09.05
Res ne vem kdo jih je spustil v Schengen.
Odgovori
+14
15 1
Victoria13
28. 04. 2026 09.08
Na zahtevo ZDA.
Odgovori
+4
6 2
supergigi
28. 04. 2026 09.05
Vedno eni in isti.
Odgovori
+10
10 0
kinimod
28. 04. 2026 09.04
70.0000,00 Kdo je to ocenil ?
Odgovori
-5
2 7
Givmi5
28. 04. 2026 09.00
Bravo za Policijo! 👍 To, ravno to jaz trdim je šibka točka EU, da je prosti prehod med državami. Enega so ujeli, koliko jim pa ni uspelo??
Odgovori
+14
15 1
Peni Stojanović
28. 04. 2026 08.55
kr tko jih okol kradejo pa vozjo kt da nc ni
Odgovori
+16
16 0
jugatneme
28. 04. 2026 09.01
To so profesionalci, za volanom enega siromaka sicer dobijo a deset jih gre mimo - posel je donosen.
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njo ljubi sin Branka Đurića
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
