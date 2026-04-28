Romun prevažal 70 tisočakov vreden ukraden BMW, zasačili so ga policisti

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so na pomurski avtocesti v Pincah minuli konec tedna odkrili ukradeno vozilo znamke BMW, tip I5. Vozilo je bilo naloženo na priklopno vozilo v skupini vozil, ki jih je prevažal državljan Romunije.
Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota, vrednost ukradenega BMW-ja znaša 70.000 evrov.
Zoper državljana Romunije bodo podali kazensko ovadbo na pristijno državno tožilstvo.
