Romun prevažal ukradenega BMW-ja, vrednega okoli 70 tisočakov

Policisti PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v minulem tednu obravnavali romunskega voznika kombiniranega vozila, ki je na priklopniku prevažal avtomobil znamke BMW, tip i5 eDrive 40 z nameščenimi nemškimi registrskimi tablicami.
Po podrobnejšem pregledu vozila in listin so ugotovili, da so registrske tablice in dokumenti ponarejeni in da je vozilo manipulirano.
V nadaljnjem postopku so ugotovili, da je bil BMW aprila ukraden v Italiji, zato so ga zasegli in ga bodo vrnili lastniku.
Zoper voznika bodo policisti na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja po 217. členu in ponarejanja listin po 251. členu kazenskega zakonika.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.