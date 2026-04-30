Črna kronika

Romun prevažal ukradenega BMW-ja, vrednega okoli 70 tisočakov

Murska Sobota, 30. 04. 2026 09.31 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Zaseženo vozilo znamke BMW

Policisti so na pomurski avtocesti ustavili 50-letnega državljana Romunije, ki je prevažal vozilo znamke BMW, ki je bilo v tem mesecu ukradeno v Italiji. Vrednost avtomobila je ocenjena na okoli 70.000 evrov.

Policisti PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v minulem tednu obravnavali romunskega voznika kombiniranega vozila, ki je na priklopniku prevažal avtomobil znamke BMW, tip i5 eDrive 40 z nameščenimi nemškimi registrskimi tablicami.

Po podrobnejšem pregledu vozila in listin so ugotovili, da so registrske tablice in dokumenti ponarejeni in da je vozilo manipulirano.

V nadaljnjem postopku so ugotovili, da je bil BMW aprila ukraden v Italiji, zato so ga zasegli in ga bodo vrnili lastniku.

Zaseženo vozilo znamke BMW
Zaseženo vozilo znamke BMW
FOTO: PU Murska Sobota

Zoper voznika bodo policisti na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja po 217. členu in ponarejanja listin po 251. členu kazenskega zakonika.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Hc4life
30. 04. 2026 09.43
Uuuu najnovejše novice ....staro 14 dni
