Romun v Italijo tihotapil 1349 zaščitenih ptic

V petek so cariniki z Mobilnega carinskega oddelka Ljubljana na postajališču Lukovica pregledali avtobus s prikolico in med prtljago našli kar 15 škatel z mrtvimi pticami. V njih je bilo 1349 ptic 13 različnih vrst.

"Vse vrste ptic v škatlah so zavarovane z Bernsko konvencijo in po zakonodaji RS s področja varstva prosto živečih živalskih vrst," so sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Dodali so, da so ptice ulovili in ustrelili v Romuniji, voznik pa jih je želel nezakonito prepeljati v Italijo, kjer bi jih na črnem trgu prodali za hrano v restavracijah.

Na društvu se v sklopu projekta "Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti" ukvarjajo tudi z nezakonitim prevozom ptic skozi Slovenijo. Število zaznanih primerov se je po vstopu naše države v schengensko območje sicer zmanjšalo, a razlog je neizvajanje carinskega nadzora na mejah, ne manj tihotapljenja, ugotavljajo. "Razsežnost pojava tako v zadnjih letih ni znana, vendar podatki kažejo, da se ni bistveno zmanjšala. Slovenija ostaja tranzitna država za ptice, ulovljene tako na območju vzhodne kot tudi jugovzhodne Evrope," so dodali.