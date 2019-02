Romuna prevažala v Italiji ukradeno električno orodje

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v sredo, malo po 20. uri, pri opravljanju nalog na pomurski avtocesti ustavili in preverili voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih tablic, 29-letnega državljana Romunije. Kot sopotnik je bil v vozilu še 27-letni Romun.

Policisti so opravili temeljito kontrolo listin, vozila in tovora v vozilu. Pri kontroli tovornega dela vozila so ugotovili, da tujca v vozilu prevažata več kot 140 kosov strojev za obdelavo lesa znamke Festool. Bili so novi in zapakirani. Izvora predmetov nista znala pojasniti, prav tako nista imela originalnih računov ali druge dokumentacije za prevoz.