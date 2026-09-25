Romuna ujeli z več kot tono bakra, policiste skušal podkupiti

V sredo dopoldne so novogoriški policisti med nadzorom na regionalni cesti na območju Rebernic ustavili 49-letnega voznika kombija, državljana Romunije, ki je vozil v smeri naselja Razdrto. Med postopkom so ugotovili, da je v tovornem delu kombija z bolgarskimi registrskimi tablicami prevažal večjo količino bakrene pločevine. Po nestrokovni oceni je šlo za 1,5 tone.

Romun za pločevino ni imel ustrezne dokumentacije o njenem izvoru, zato so policisti posumili, da izvira iz kaznivega dejanja, storjenega v sosednji Italiji. Policisti so mu kombi in bakreno pločevino zasegli zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prikrivanja.

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in izvajajo druga nujna preiskovalna dejanja, da bi ugotovili okoliščine izvora bakrene pločevine.

Na pristojno državno tožilstvo je bila podana tudi pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave (pri osumljencu in vozila, ki ga je vozil). Pri preiskavi tega primera slovenska Policija sodeluje tudi z varnostnimi organi v Italiji. V okviru predkazenskega postopka novogoriški kriminalisti preverjajo tudi morebitne povezave osumljenca s podobnimi kaznivimi dejanji na območju drugih evropskih držav.

Med postopkom je 49-letni državljan Romunije policistom ob predaji dokumentov izročil tudi bankovec, kar so sami razumeli kot poskus podkupovanja uradne osebe. Osumljenca so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil sodni pripor.