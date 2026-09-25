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Črna kronika

Romuna ujeli z več kot tono bakra, policiste skušal podkupiti

Nova Gorica, 25. 09. 2026 15.45 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.S.
Baker

Policisti so na Vipavskem obravnavali romunskega voznika, ki je prevažal več kot tono bakrene pločevine nepojasnjenega izvora. Med postopkom je skušal policiste še podkupiti, da ne bi opravili nadaljnje kontrole vozila in tovora. Preiskovalni sodnik je za 49-letnika odredil sodni pripor.

V sredo dopoldne so novogoriški policisti med nadzorom na regionalni cesti na območju Rebernic ustavili 49-letnega voznika kombija, državljana Romunije, ki je vozil v smeri naselja Razdrto. Med postopkom so ugotovili, da je v tovornem delu kombija z bolgarskimi registrskimi tablicami prevažal večjo količino bakrene pločevine. Po nestrokovni oceni je šlo za 1,5 tone.

Romun za pločevino ni imel ustrezne dokumentacije o njenem izvoru, zato so policisti posumili, da izvira iz kaznivega dejanja, storjenega v sosednji Italiji. Policisti so mu kombi in bakreno pločevino zasegli zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prikrivanja.

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in izvajajo druga nujna preiskovalna dejanja, da bi ugotovili okoliščine izvora bakrene pločevine.

Na pristojno državno tožilstvo je bila podana tudi pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave (pri osumljencu in vozila, ki ga je vozil). Pri preiskavi tega primera slovenska Policija sodeluje tudi z varnostnimi organi v Italiji. V okviru predkazenskega postopka novogoriški kriminalisti preverjajo tudi morebitne povezave osumljenca s podobnimi kaznivimi dejanji na območju drugih evropskih držav.

Med postopkom je 49-letni državljan Romunije policistom ob predaji dokumentov izročil tudi bankovec, kar so sami razumeli kot poskus podkupovanja uradne osebe. Osumljenca so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil sodni pripor.

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KOMENTARJI6

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Veščec
25. 09. 2026 17.12
To se pravi,d so romuni spelal dober biznis našim favelašim,pa to
Odgovori
+2
2 0
daiči
25. 09. 2026 16.49
Bakr je po 12eur/kg, tko d je pa tlole že resn dnar.
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
25. 09. 2026 17.00
To je borzna cena, baker za vsakdanjo rabo je vsaj 30% manj (na črno dobiš seveda več), medtem ko je naložbeni 75 eurov za kg.
Odgovori
0 0
daiči
25. 09. 2026 17.03
Vseen je velik.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
25. 09. 2026 16.20
Mislim, da bi morali nazaj uvesti meje, ker se plevel nekontrolirano širi po celem posestvu.
Odgovori
+16
17 1
Banion
25. 09. 2026 16.19
to je pa šengen, sicer pa za take bi moralo veljati v osnovi vsaj 5 let prepovedi vstopa v slovenijo in denarna kazen najmanj 10% vrednosti nakradenga s tem da se mu prevozno sredstvo in stvari zasežejo. Na avtocesti, pa tudi na stranskih bi morali imeti premično policijsko kontrolo in vsakega tuca kontrolirati, Romuni so si nakupili kup avtomobilov v italiji in vozijo z njihovimi tablicami ter se tako skrivajo.
Odgovori
+13
13 0
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