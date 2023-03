Romuna v osebnem vozilu prevažala devet Pakistancev in Indijcev

Ko se je vozilo pokvarilo in obstalo, so vsi zbežali v gozd, kjer so jih policisti kmalu izsledili. S PU Ljubljana so sporočili, da so osumljencema odredili pridržanje in ju bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. "Postopki s tujci še potekajo," so dodali ljubljanski policisti.