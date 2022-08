Romuna v tovornjaku prevažala 62 tujcev

V sredo so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota na avtocestnem počivališču v Turnišču pri kontroli prometa zaustavili tovorno vozilo s priklopnikom. Vozilo z romunskimi registrskimi oznakami se je v Slovenijo pripeljalo iz madžarske smeri, so pojasnili na PU Murska Sobota in dodali, da so se policisti pri kontroli dokumentov obeh voznikov odločili tudi za pregled tovornega dela vozila, kjer so odkrili 62 tujcev, med njimi 42 državljanov Bangladeša, 10 državljanov Sirije, devet državljanov Indije in Pakistanca.