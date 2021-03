Romuna v ukradenem BMW X6 poskušala prečkati mejo

Oba potnika v avtomobilu sta bila državljana Romunije, na vprašanja pa sta očitno nepopolno odgovorila, zato so policisti začeli preverjati zgodovino avtomobila. Kaj hitro so ugotovili, da je imel romunski voznik na avtomobilu identifikacijsko nalepko, "ki ni ustrezala originalni tipografiji nalepke" – ta je bila torej ponarejena. Še več, ponarejena je bila tudi serijska številka šasije.

"Pri preverjanju pristnosti italijanskega prometnega dovoljenja (obrazec) z identičnimi oznakami avtomobila znamke BMW X6, italijanskih registrskih številk, je bilo ugotovljeno, da je bilo prometno dovoljenje ukradeno v Italiji," so sporočili policisti. Ko so policisti te nepravilnosti preverjali naprej, so opazili, da sta tako identifikacijska nalepka kot številka šasije ukradeni z drugega vozila in prometnega dovoljenja, ki dejansko obstaja.

S pomočjo mednarodnega sistema so nato ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v začetku novembra leta 2020 v Italiji, in ga tudi zasegli. 31-letnega osumljenca bodo policisti kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanje listin (po tretjem odstavku 251. člena KZ-1) in suma storitve kaznivega dejanja Prikrivanje (po tretjem odstavku 217. člena KZ-1), še pravijo.