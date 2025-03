Romuni kradli telefone, policisti so jih ujeli na delu

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje so minuli vikend zaradi pojava vlomov v objekte izvajali poostren nadzor na širšem območju Slovenskih Konjic. Pri tem so na območju Zreč zaznali osebno vozilo tujih registrskih oznak, iz katerega so izstopili trije moški, oblečeni v temnejša oblačila. Voznik se je s kraja odpeljal.

Kmalu po tem, ko so moški izstopili iz vozila, se je v trgovini z mobiteli sprožil vlomni alarm. Kriminalisti so takoj posredovali in na kraju kljub upiranju prijeli dva storilca, medtem ko je tretjemu uspelo pobegniti. V nadaljevanju so izsledili še voznika, ki je storilce pripeljal v Zreče.



Trojici osumljenih so odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma, da so storili kaznivo dejanje velike tatvine.



Vsi storilci so državljani Romunije, ki so bili v tujini že obravnavani zaradi storitve kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Na kraj storitve vloma so prišli dobro pripravljeni, zamaskirani, z naglavnimi svetilkami, vlomilskim orodjem in večjo torbo za prenos ukradenih predmetov.



Celjski kriminalisti so osumljene po opravljenem ogledu kraja kaznivega dejanja, opravljeni preiskavi zaseženega vozila in zbranih obvestilih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je vsem trem odredil pripor.

Pobeglega storilca še iščejo, je o dogajanju sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.