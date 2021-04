Romunska državljana prevažala 600 ukradenih ročnih ur in 700 kosov nakita

Policisti PP IU Murska Sobota so 5. aprila 2021 v Dolgi vasi obravnavali romunska državljana, ki sta v vozilu prevažala ukradene predmete. Z zbiranjem obvestil so policisti in kriminalisti ugotovili, da je bilo več kot 600 ročnih ur in več kot 700 kosov nakita odtujenih v Franciji iz zlatarne v času od 3. do 5. 4. 2021. "Po nestrokovni oceni vrednost znaša 200.000 evrov, odtujene ure in nakit pa bodo vrnjeni oškodovancu," so zapisali v sporočilu za javnost.