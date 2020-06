Vozil ukradeno tovorno vozilo in se ščitil s ponarejenim pooblastilom

V nadaljevanju postopka so policisti pri pregledu dokumentov za vozilo ugotovili, da romunski voznik poseduje pooblastilo za uporabo vozila, ki naj bi ga vozniku izročil dejanski lastnik vozila. Izkazalo pa se je, da je pooblastilo ponarejeno, so zapisali v poročilu s PU Nova Gorica. Policisti so tovorno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 28-letnega državljana Romunije pa bodo kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Prikrivanje (po prvem odstavku 217. člena KZ-1) in suma kaznivega dejanja Ponarejanje listin (po prvem odstavku 251. členu KZ-1). Glede obravnavanega primera so obvestili pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici.