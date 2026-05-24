Črna kronika

Romunski 'nabiralci denarja' okradli Nizozemca in ga poškropili s sprejem

Portorož, 24. 05. 2026 11.58 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Policija

Policisti so prijeli tri državljane Romunije, ki so v Portorožu ogoljufali 48-letnega Nizozemca. Po tem, ko sta ga ženski okradli, ga je moški ob ponovnem srečanju poškropil s sprejem.

V petek ob 15. uri so policisti dobili prijavo, da sta večer prej, ko je bila prireditev v Portorožu, ženski zbirali podpise in denar. Ko sta prišli do oškodovanca, 48-letnega državljana Nizozemske, je ta želel dati 20 evrov. Ena od njiju je pograbila teh 20 evrov, pa še 50 evrov iz denarnice, zatem sta pobegnili.

Oškodovanec je tekel za njima, vendar sta ženski zbežali do osebnega avtomobila BMW, v katerem ju je čakal moški, in se odpeljali. Naslednji dan, torej na dan prijave, ju je ponovno srečal in od njiju zahteval denar, oni pa sta znova pobegnili do vozila in istega moškega. Ta je izstopil, poškropil oškodovanca s sprejem in odpeljal.

S pomočjo informacij, tudi od očividcev, so policisti izsledili vozilo in identificirali 23-letnega voznika, državljana Romunije, s sopotnicama, prav tako državljankama Romunije, starima 21 in 40 let. Vsem trem so odvzeli prostost. Ugotovili so, da gre za prekrške, in jim izrekli globe, so sporočili s PU Koper.

Portorož policija tatvina prevara napad

Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kotlina
