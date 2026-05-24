Romunski 'nabiralci denarja' okradli Nizozemca in ga poškropili s sprejem

V petek ob 15. uri so policisti dobili prijavo, da sta večer prej, ko je bila prireditev v Portorožu, ženski zbirali podpise in denar. Ko sta prišli do oškodovanca, 48-letnega državljana Nizozemske, je ta želel dati 20 evrov. Ena od njiju je pograbila teh 20 evrov, pa še 50 evrov iz denarnice, zatem sta pobegnili.

Oškodovanec je tekel za njima, vendar sta ženski zbežali do osebnega avtomobila BMW, v katerem ju je čakal moški, in se odpeljali. Naslednji dan, torej na dan prijave, ju je ponovno srečal in od njiju zahteval denar, oni pa sta znova pobegnili do vozila in istega moškega. Ta je izstopil, poškropil oškodovanca s sprejem in odpeljal.

S pomočjo informacij, tudi od očividcev, so policisti izsledili vozilo in identificirali 23-letnega voznika, državljana Romunije, s sopotnicama, prav tako državljankama Romunije, starima 21 in 40 let. Vsem trem so odvzeli prostost. Ugotovili so, da gre za prekrške, in jim izrekli globe, so sporočili s PU Koper.