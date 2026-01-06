Romunski voznik na zasneženi avtocesti s kar 171 kilometri na uro

Na štajerski avtocesti, na viaduktu Slatina, kjer je hitrost vožnje omejena na 100 kilometrov na uro, je romunski voznik osebnega vozila znamke Audi danes vozil s hitrostjo kar 171 kilometrov na uro.

Policisti so vozniku začetniku odvzeli vozniško dovoljenje in proti njem podali obdolžilni predlog ter ga privedli k sodnici za prekrške v Celju.

Za omenjen prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Kot so poudarili na Policijski upravi Celje, je bila vožnja voznika začetnika glede na vremenske razmere skrajno neodgovorna in nevarna.

"Voznikom svetujemo, naj v razmerah, kot so današnje, hitrost vožnje prilagodijo razmeram in stanju na vozišču, naj povečajo varnostno razdaljo, zavirajo naj narahlo, z večkratnim pritiskom na stopalko, smeri vožnje pa naj ne spreminjajo sunkovito," so poudarili.