Romunski voznik na zasneženi avtocesti s kar 171 kilometri na uro

Celje, 06. 01. 2026 14.44 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
K.H.
Celjski policisti so na avtocesti ustavili romunskega voznika začetnika, ki je vozil s kar 171 kilometri na uro. S tem je močno prekoračil hitrost, saj je na tem delu avtoceste, hitrost omejena na 100 kilometrov na uro. Vozniku so odzveli vozniško dovoljenje, grozi pa mu globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Na štajerski avtocesti, na viaduktu Slatina, kjer je hitrost vožnje omejena na 100 kilometrov na uro, je romunski voznik osebnega vozila znamke Audi danes vozil s hitrostjo kar 171 kilometrov na uro. 

Policisti so vozniku začetniku odvzeli vozniško dovoljenje in proti njem podali obdolžilni predlog ter ga privedli k sodnici za prekrške v Celju.

Za omenjen prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. 

Kot so poudarili na Policijski upravi Celje, je bila vožnja voznika začetnika glede na vremenske razmere skrajno neodgovorna in nevarna. 

"Voznikom svetujemo, naj v razmerah, kot so današnje, hitrost vožnje prilagodijo razmeram in stanju na vozišču, naj povečajo varnostno razdaljo, zavirajo naj narahlo, z večkratnim pritiskom na stopalko, smeri vožnje pa naj ne spreminjajo sunkovito," so poudarili. 

proofreader
06. 01. 2026 16.40
Prej je čez Slovenijo, manj gneče nam dela.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
06. 01. 2026 16.39
Zavore mu niso prijele.
Odgovori
+1
1 0
Sonex
06. 01. 2026 16.37
romunu, ne romunki. zenska tega ni zmozna ce bi htela
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
06. 01. 2026 16.31
Evropejcu se je mudilo.
Odgovori
+2
2 0
BitterTruth
06. 01. 2026 16.27
Na gorenjki pa en retardinc v kombiju bulu v telefon in parkrat skorajda povzrocil nesreci
Odgovori
+1
1 0
Banion
06. 01. 2026 16.25
še za dve leti mu naj prepoevdo vstop v slovenijo
Odgovori
+0
1 1
RATO
06. 01. 2026 16.25
Nekaterim ni pomoči. 🙄 Nikoli ne bodo razumeli zakaj imamo zakone , omejitve, predpise,... 🤔 Vedno se jim godi krivica in vedno imajo svoj prav. 😩 Seveda, ko pa se jim kaj zgodi so pa vedno drugi krivi in vsi dolžni pomagati - reševati njihov problem. 🤐
Odgovori
+6
6 0
premirka
06. 01. 2026 16.21
Če Dars pravi,da so ceste zriktane,se je potem mulo po čisti in urejeni AC peljal. 😉🤔
Odgovori
+2
3 1
B00m
06. 01. 2026 16.21
Fant je hraber ampak neizkušen. V takšnih razmerah in kot voznik začetnik ni vredno vozit tako hitro če tudi izgleda da je vse ok na cesti. Edino kaj je vredno je to, da večer preživiš s svojimi.
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
06. 01. 2026 16.19
kaj bi se pa zgodilo z romunom v avstriji,vprašajte tja,kjer v slovenskih butalah bo odpeljal naprej
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
06. 01. 2026 16.16
Samo grozi mu globa in točke.Mogoče bo vse skup lahko vzpodbijal in uspel v tem našem skorumpiranem sistemu.
Odgovori
+4
4 0
seter73
06. 01. 2026 16.13
na tisti sloki zgoraj je cesta povsem kopna ob robu je pac malo snega ki ni na delu vozisca.., nic posebnega razen da je 100 omejitev. Dajte raje clanek da je ob 11:00 proti kopru se vozilo 20-30kmh zaradi nespluzene ceste in butalcev ki niso za na cesto niti pri +25 v soncu
Odgovori
+1
3 2
Tirea
06. 01. 2026 16.05
mal mu je zadogajal :D
Odgovori
+5
5 0
4krogci
06. 01. 2026 16.05
je nardil nesreco? ne je ni! Alora ni problem v nescisceni cesti ampak v nesposobnih nasih voznikih!
Odgovori
-6
4 10
JB2024
06. 01. 2026 16.07
Ker je bil ustavljen dovolj zgodaj. Ni nek dosežek danes imeti Audija, zato se ne metat ven.
Odgovori
+7
8 1
bimbo66
06. 01. 2026 16.10
a ha, se en audi leasing sofer
Odgovori
+2
2 0
MacekMuri75B
06. 01. 2026 16.32
Nek podoben voznik je poleti povzročil hudo prometno nesrečo ob reševalnem pasu
Odgovori
0 0
r h
06. 01. 2026 16.01
Tak se vozi v snegi.
Odgovori
-8
2 10
Animal_Pump
06. 01. 2026 16.01
V takih razmerah to počet...je debilizem. Sploh pa taki smrkavci...Folk res nima treh čistih...pa survivor instinkta več. Mislijo, da se jim ne more nič zgoditi. Me zanima kaj bo, ko pride do vojne. Bodo sam gledal...pa snemal s telefoni...pa mislili, da je AI...blue beam...Pol ,ko pride do sranja.. pa kruljenje...
Odgovori
+7
8 1
Ricola Swiss
06. 01. 2026 15.58
Vatovec je peljal iz lewakov v SD 200 km na uro. Asta pa v jok!
Odgovori
+2
6 4
Route76
06. 01. 2026 15.54
Bog ne daj, da človek proba quattro tehnologijo…
Odgovori
-3
1 4
B00m
06. 01. 2026 16.24
Lahko, sploh ni problema probat in zaturirat na dirkališču ali pa na svojem dvorišču :)
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
06. 01. 2026 15.52
Ta pa ima prašnike, ni kaj, le možgane so mu očitno izsesali.
Odgovori
+16
16 0
kala 09
06. 01. 2026 15.51
Verjetno ni imel kitajskih zimskih gum.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
