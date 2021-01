Romunski voznik tovornjaka vijugal po cesti, vozil z 1,16 promila alkohola v krvi

Novogoriški policisti so bili včeraj ob 13.48 uri obveščeni o kršitvi cestnoprometnih predpisov - na hitri cesti H4 Razdrto–Vrtojba je voznik tujega tovornega vozila vijugal po vozišču. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so na počivališču hitre ceste v Šempasu izsledili 56-letnega voznika tovornjaka in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je bil romunski voznik močno pod vplivom alkohola, imel je kar 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, sporočajo s PU Nova Gorica.

Zoper voznika so policisti odredili pridržanje v policijskih prostorih, podan je bil obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Ob tem Policija znova opozarja, da alkohol bistveno zmanjšuje sposobnosti za vožnjo oziroma negativno vpliva na vse človeške funkcije, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu. Z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil vozniki ne ogrožajo samo svojega zdravja in življenja, ampak lahko z nepremišljenim ravnanjem trajno zaznamujejo svoje ali življenje drugih udeležencev v cestnem prometu! "V primeru, da bi uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu. S tem boste poskrbeli, da bodo naše ceste bolj varne in posledično tudi manj tragične," dodajajo na PU Nova Gorica. Alkohol namreč najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik pa je prepričan, da vozi bolje kot v resnici, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot ...

Znova pozivajo tudi k doslednemu spoštovanju vseh veljavnih protikoronskih ukrepov. "Bodite 0,0 voznik, spoštujte ukrepe, na pot se odpravite, če je res nujno, predvsem pa s svojim odgovornim ravnanjem prispevajte k umirjanju razmer. Bodite odgovorni do sebe in do drugih. Z odgovornim ravnanjem v prometu izkazujemo tudi spoštovanje do preobremenjenega zdravstvenega osebja."