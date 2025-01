Romun brez ustreznih dokumentov prevažal devet pasjih mladičev

Ob 3. uri so policisti na Jelšanah ustavili 36-letnega državljana Romunije, ki je prevažal devet pasjih mladičev. Preverili so okoliščine in ugotovili, da ni imel vseh ustreznih dokumentov. Psi so bili ustrezno zavarovani za prevoz, dokumentacija pa ni bila veljavna.

Postopke je na kraju prevzel inšpektor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je tudi trajno odvzel pse. Prevzel jih je uslužbenec zavetišča Horjul.

Ugotovili so, da gre za pse različne pasme (nemški ovčar, nemški terier in bišon), ki jih je Romun prevažal v kletki in za katere je bilo ustrezno poskrbljeno z vodo in hrano. Psi pa niso imeli listin, niso cepljeni in čipirani, so sporočili s PU Koper.

Zoper državljana Romunije bodo po ugotovljenih vseh dejstvih in okoliščinah izvedli ukrep.