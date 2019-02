Rop banke v Velenju, storilec na begu

V Velenju se je dopoldan okoli 9. ure zgodil rop banke. Po poročanju očividcev, naj bi mlajši moški, velik okoli 1,7 metra in zamaskiran nekaj časa stal pred poslovalnico SKB banke in se živčno prestopal, nato pa vstopi vanjo in po nekaj minutah stekel iz nje. Moški je pobegnil peš, policija pa ga išče.