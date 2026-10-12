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Črna kronika

Rop bencinske črpalke na Šmartinski cesti v Ljubljani

Ljubljana, 12. 10. 2026 22.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Policijske luči

Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski cesti v Ljubljani se je zvečer zgodil rop. Storilec naj bi iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa naj bi med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Storilec naj bi pobegnil v smeri Savskega naselja, policisti ga še iščejo.

Na Policijski upravi Ljubljana so za portal N1 potrdili, da so bili nekaj po 19. uri obveščeni o ropu bencinske črpalke, po njihovih podatkih pa v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti na kraju opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila, da bi razjasnili okoliščine ropa ter izsledili storilca, so še pojasnili.

Po opisu policije gre za moškega, visokega okoli 180 centimetrov, suhe postave. Oblečen je bil v modro bundo in temnejše hlače, na glavi pa je imel temno kapo s šiltom, na kateri je bil narisan beli kvadrat. Obraz je imel prekrit s šalom, čez ramo pa je nosil torbico.

Policija vse, ki bi imeli informacije o dogodku ali so na območju Šmartinske ceste oziroma Savskega naselja opazili moškega, ki ustreza opisu, poziva, naj pokličejo na številko 113, anonimno številko 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00.

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