Rop bencinskega servisa, Policija prosi za pomoč

Mariborski operativno-komunikacijski center je bil okoli 18.30 obveščen o kaznivem dejanju ropa v prostorih bencinskega servisa MOL v Lormanju. "V prostore bencinskega servisa MOL je vstopil moški, ki je v roki držal nevaren predmet, s katerim je zagrozil tam zaposleni osebi. Po prvih zbranih obvestilih je odtujil in si protipravno prilastil gotovino," je sporočil predstavnik Policijske uprave Maribor.

Dodal je, da je storilec nato peš zbežal do vozila, s katerim se je odpeljal v smeri Lenarta.



Po doslej zbranih informacijah je osumljenec suhe do srednje postave, črnih las in svetlih oči, visok približno 170 oz. 175 cm, oblečen je bil v črno jakno in črne hlače. Usta in nos je imel prekrita z masko sivomodre barve z manjšimi oranžno-rumenimi vzorci, so še sporočili s Policije in vse, ki bi imeli koristne informacije o kaznivem dejanju, pozvali, naj jih pokličejo na 113.